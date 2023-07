Per decenni, ai tempi dell’Unione Sovietica, Tagikistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Kazakistan hanno condiviso l’accesso ai fiumi Syr Darya e Amu Darya, le fonti idriche principali per questi paesi dell’Asia centrale senza sbocco sul mare. Il Tagikistan e il Kirghizistan, a monte, avevano bisogno di energia idroelettrica in più durante l’inverno. A valle, l’Uzbekistan e il Kazakistan, chiedevano più acqua per l’agricoltura nel periodo estivo. Con il crollo dell’Unione Sovietica gli scambi commerciali sono saltati e oggi i quattro paesi devono fare i conti con grandi disuguaglianze nella fornitura d’acqua, a cui si sono aggiunti gli effetti della crisi climatica.