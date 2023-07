A poche settimane dalla formazione del nuovo governo, la scelta di includere nella coalizione i Veri finlandesi sta già mettendo in imbarazzo il premier Petteri Orpo, scrive Iltahleti. La leader del partito di estrema destra e ministra delle finanze Riikka Purra ( nella foto ) ha dovuto scusarsi per una serie di commenti xenofobi risalenti al 2008. Alla fine di giugno il ministro dell’economia Vilhelm Junnila si era dimesso per una frase filonazista pronunciata a un comizio nel 2019.