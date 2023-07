Il 6 luglio Uber, DoorDash e Grubhub, le tre principali aziende per la consegna di pasti a domicilio a New York, hanno annunciato un ricorso contro l’ordinanza delle autorità cittadine che impone un salario minimo orario di quasi diciotto dollari per i fattorini, scrive il Washington Post. Attualmente le tre aziende pagano i fattorini a consegna. Il New York City department of consumer and worker protection, tuttavia, stima che in questo modo i lavoratori ricevono poco più di sette dollari all’ora, escluse le mance. Una cifra non linea con le nuove regole sul salario minimo, che per il settore delle consegne dovrebbe arrivare a quasi venti dollari all’ora entro il 2025. Uber, DoorDash e Grubhub sostengono che le stime dell’agenzia comunale sono sbagliate e che a causa dell’ordinanza i costi saranno scaricati sui clienti, provocando una riduzione della domanda e di conseguenza del numero di consegne. Uber, in particolare, ha sottolineato che le nuove regole penalizzeranno anche i ristoranti. ◆