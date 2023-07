Il 5 luglio la Meta, l’azienda proprietaria di Instagram, Facebook e WhatsApp, ha lanciato Threads, un nuovo servizio disponibile in circa cento paesi ma per ora non in Europa. Collegato a Instagram, Threads permette di condividere brevi testi (non più di cinquecento battute) e video fino a cinque minuti, spiega il New York Times. Connor Hayes , il manager della Meta responsabile del progetto, ha dichiarato che l’obiettivo è trovare un’alternativa a Twitter. I recenti problemi tecnici dell’azienda guidata da Elon Musk e il malcontento di utenti e inserzionisti hanno creato lo spazio per nuovi concorrenti. Oltre a Threads, le principali alternative a Twitter oggi sono rappresentate da Mastodon, Bluesky e Spill.