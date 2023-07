Il dipartimento della salute delle Filippine comincerà ad assumere infermieri non qualificati per far fronte alla carenza di personale negli ospedali pubblici. Chi non ha superato l’esame di abilitazione ma ha ottenuto un punteggio tra il 70 e il 74,9 per cento potrà avere una licenza temporanea, scrive il Nikkei Asia. Ci sono 4.500 posti vacanti da assegnare con urgenza per evitare una crisi del sistema sanitario. Nel 2021 il 51 per cento degli infermieri qualificati lavorava all’estero, dove gli stipendi sono più allettanti. Inoltre, visto che rischiano di chiudere se non rispettano una certa proporzione tra pazienti e infermieri, molti ospedali riducono i posti letto. I sindacati degli infermieri accusano il governo di non aver fatto abbastanza per alzare i salari nonostante il costo della vita sia cresciuto. In aprile l’inflazione era al 6,6 per cento. ◆