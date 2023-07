Il 16 luglio il governo turco ha annunciato che triplicherà le imposte sul carburante, scrive il Financial Times. Insieme al recente aumento dell’iva, quest’ulteriore misura è studiata per far crescere le entrate e finanziare i costi per la ricostruzione dopo il terremoto del 6 febbraio, che secondo alcune stime potrebbero arrivare a cento miliardi di dollari.