Il vincitore delle elezioni parlamentari del 23 luglio in Cambogia è scontato, sarà il primo ministro Hun Sen, visto che ha fatto bandire l’unico partito in grado di ottenere almeno qualche seggio, il Candlelight party. Ma il leader cambogiano, al potere dal 1985, dovrà arrivare al voto senza il suo social network preferito. Hun Sen, scrive il Cambodia Daily, ha infatti chiuso il suo account Facebook, seguito da 14 milioni di persone, poco prima che la Meta lo bloccasse per delle minacce all’opposizione postate a gennaio. Dopo il voto il premier dovrebbe passare l’incarico al figlio Hun Manet, scrive Asia Times. E anche altri ministri faranno lo stesso con i loro eredi.