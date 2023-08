Nel 2021 un numero inedito di insegnanti della scuola pubblica ha lasciato il lavoro per motivi legati alla salute mentale, scrive il Japan Times. Lo rivela un rapporto del ministero dell’istruzione, secondo cui 953 insegnanti si sono licenziati, 171 in più rispetto al 2018. Uno dei fattori principali è il numero eccessivo di ore di lavoro. L’aumento del carico di lavoro e il conseguente allungamento dell’orario stanno facendo diminuire le persone che scelgono l’insegnamento. Per far fronte alla carenza di insegnanti, il ministero sta considerando la possibilità di migliorare le loro condizioni di lavoro e affiancargli più assistenti.