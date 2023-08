Il 13 agosto in Argentina si sono tenute la primarie delle coalizioni per scegliere i candidati alle presidenziali del 22 ottobre. Il voto è importante anche perché è considerato una sorta di prova generale prima delle presidenziali. “Il risultato è stato sorprendente”, scrive Bbc Mundo. “Il candidato più votato è stato Javier Milei ( nella foto ), leader di La libertad avanza, formazione di estrema destra e populista”. Milei ha ottenuto circa il 30 per cento dei voti, molti di più di quelli presi dai candidati delle altre coalizioni. Il suo successo è spiegato con il malcontento verso i partiti tradizionali.