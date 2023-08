Durante il suo viaggio nei Paesi Bassi e in Danimarca, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha ottenuto per la prima volta impegni chiari sugli aerei da combattimento statunitensi F16 che il suo governo chiede da mesi agli alleati occidentali. In totale i due paesi potrebbero fornire a Kiev fino a 61 velivoli. La consegna è già stata autorizzata da Washington, ma avverrà solo dopo che i piloti e il personale di terra avranno ricevuto l’addestramento necessario, il che significa che gli F16 non potranno essere operativi prima del 2024 inoltrato, spiega Politiken.