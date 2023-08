U na perquisizione della polizia nella redazione del Marion County Record, un quotidiano di Marion, piccola cittadina del Kansas, ha aperto nel paese un dibattito sulla libertà di stampa. Secondo la polizia, il giornale era entrato in possesso in modo illegale di alcune informazioni su una ristoratrice del posto. Eric Meyer, editore e direttore responsabile del quotidiano, ha risposto sostenendo di non aver fatto niente di male (il giornale era effettivamente in possesso di quelle informazioni ma aveva deciso di non pubblicarle) e ha denunciato un grave attacco all’informazione. “Negli Stati Uniti è molto raro che le redazioni vengano prese di mira in questo modo”, scrive il New York Times, “perché il loro lavoro è protetto sia dal primo emendamento della costituzione sia da una legge del 1963”. La vicenda del Marion County Record ha spostato l’attenzione anche sul ruolo dei piccoli giornali negli Stati Uniti. Negli ultimi anni molte redazioni sono state costrette a chiudere o sono state ridimensionate dopo aver cambiato proprietà, ma la stampa locale è ancora una voce autorevole, soprattutto nelle zone rurali.