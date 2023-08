A un anno e mezzo dall’inizio della guerra in Ucraina e dall’introduzione delle sanzioni, il produttore di birra olandese Heineken ha deciso di vendere le sue attività in Russia all’azienda locale Arnest al prezzo simbolico di un euro, scrive la Bbc. L’operazione costringerà l’azienda a registrare in bilancio una perdita valutata in trecento milioni di euro.