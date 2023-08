Dopo aver applicato per tre anni le restrizioni più severe del mondo contro il covid-19, la Corea del Nord sembra sul punto di tornare alla normalità. I segnali sono emersi alla fine di luglio, quando delegati di alto livello russi e cinesi sono arrivati a Pyongyang, scrive NKNews. In seguito alcuni atleti nordcoreani sono andati in Kazakistan attraverso la Cina per partecipare ai mondiali di taekwondo. Alla fine di agosto i velivoli della Air Koryo, la compagnia aerea nordcoreana, hanno volato per la prima volta dopo anni, diretti a Vladivostok e a Pechino. E il 29 agosto il governo di Pyongyang ha annunciato che i nordcoreani rimasti bloccati all’estero per la chiusura delle frontiere potranno tornare a casa. Ma, a parte questi cambiamenti, ci vorranno mesi, forse più di un anno, prima che gli stranieri siano riammessi nel paese.