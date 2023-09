Perché alcuni cinghiali in Baviera (Germania) sono così contaminati da cesio radioattivo da non essere sicuri per il consumo? Secondo , come si pensava la contaminazione deriva in parte dall’incidente della centrale nucleare di Černobyl nel 1986. Tuttavia, tra il 10 e il 68 per cento della contaminazione potrebbe essere dovuta ai test nucleari condotti negli anni sessanta. Il cesio potrebbe essere passato dal suolo ai funghi sotterranei e quindi ai cinghiali che li mangiano.