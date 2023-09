“Negli ultimi cinque anni sono cresciuti i messaggi diretti e le storie. I giovani passano molto più tempo nella sezione messaggi che in quella delle storie. E in ogni caso più nella sezione delle storie che in quella del feed”. Così Adam Mosseri, amministratore delegato di Instagram, spiega il grande cambiamento avvenuto sull’app. Dopo anni a mettere filtri per rendere perfette le immagini, gran parte degli utenti si è stufata. E lasciata la finta perfezione agli influencer, ha cominciato a pubblicare immagini che scompaiono dopo 24 ore, poi a farle visualizzare solo a un piccolo gruppo di amici e infine a inviarle a singole persone. “I social network sono morti”, scrive Business Insider. “Uccisi dalle chat”. ◆