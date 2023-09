Secondo un rapporto del governo di Tokyo, il lavoro non pagato svolto ogni anno dalle donne giapponesi vale 111mila miliardi di yen (705 miliardi di euro), pari a circa un quinto del pil nazionale. La cifra, scrive Bloomberg, è notevolmente più alta rispetto a quella stimata per i lavori non pagati svolti dagli uomini, che si fermano a 32mila miliardi di yen.