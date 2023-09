Il G20 di New Delhi, che si è concluso il 10 settembre, è stato una vittoria diplomatica per il primo ministro indiano Narendra Modi ( nella foto ). Ma ha raggiunto pochi risultati concreti per quanto riguarda il suo obiettivo, scrive l’agenzia Reuters: rispondere alla crisi economica globale. Il vertice è stato giudicato un successo perché alla fine si è trovato a sorpresa un compromesso su un comunicato congiunto che evita di condannare la Russia per l’invasione dell’Ucraina. Anche l’inclusione dell’Unione africana è stata una vittoria per l’India e le economie in via di sviluppo, ma per il resto il vertice è stato una delusione.