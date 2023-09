I leader delle giunte militari di Mali, Burkina Faso e Niger hanno firmato il 16 settembre a Bamako un patto di difesa, la carta del Liptako-Gourma, che istituisce un’alleanza difensiva in base alla quale i paesi firmatari saranno obbligati a intervenire militarmente se uno dei tre subisse un attacco esterno, spiega Africa News. A Bamako, Ouagadougou e Niamey sono al potere delle giunte militari. Il primo golpe, in Mali, risale al 2020 e l’ultimo, in Niger, a quest’estate, quando la guardia presidenziale ha rovesciato il presidente Mohamed Bazoum. La Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale ha minacciato d’intervenire per riportare al potere Bazoum, ma finora l’organizzazione regionale non è passata all’azione.