Le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato decine di persone nella notte seguente all’anniversario della morte di Mahsa Jina Amini, avvenuta il 16 settembre 2022 mentre era sotto la custodia della polizia. Le autorità non hanno reso noto né il numero né l’identità delle persone arrestate, scrive Iran Wire, ma tra loro c’era anche Amjad Amini, il padre di Mahsa Jina, poi rilasciato. Il 20 settembre il parlamento ha approvato un progetto di legge che inasprisce le sanzioni contro le donne che non indossano il velo.

◆ I governi di Iran e Stati Uniti il 18 settembre hanno autorizzato uno scambio di prigionieri. Teheran ha scarcerato cinque cittadini statunitensi, che sono stati trasferiti a Doha, in Qatar, e poi negli Stati Uniti. Anche cinque cittadini iraniani detenuti negli Stati Uniti hanno beneficiato di un provvedimento di clemenza. Il via libera è arrivato dopo il trasferimento dalla Corea del Sud al Qatar di sei miliardi di dollari di fondi iraniani sbloccati su richiesta di Washington.