◆ Circa 150 chilometri a nord di Perth, nell’ovest dell’Australia, ci sono delle depressioni circolari che in futuro potrebbero essere usate come fonte d’energia pulita. Questi bacini, chiamati fairy circles (cerchi delle fate), emettono infatti grandi quantità d’idrogeno, e ce ne sono di simili anche in altri paesi, dagli Stati Uniti al Brasile e alla Russia.

In Australia, come nel resto del mondo, negli ultimi anni è aumentato l’interesse per l’idrogeno come possibile alternativa a zero emissioni dei combustibili fossili. Attualmente però l’idrogeno è prodotto a partire da carburanti fossili o usando procedimenti che richiedono molta energia.–Lindsey Doermann (Nasa)