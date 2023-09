Centinaia di persone il 15 settembre hanno partecipato alla manifestazione di solidarietà ( nella foto ) a Khaled el Qaisi, il ricercatore italo-palestinese arrestato dalle forze israeliane il 31 agosto al valico tra Giordania e Cisgiordania, e detenuto senza un’accusa. La manifestazione si è svolta davanti all’università Sapienza di Roma, dove El Qaisi studia. Secondo The New Arab, l’obiettivo era fare pressioni sul governo italiano, dato che finora il caso non ha ricevuto una copertura appropriata sui mezzi d’informazione italiani.