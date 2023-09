Il Partito del potere del popolo, al governo, sta cercando di far passare una legge che permetterebbe alle donne di partorire in ospedale in modo anonimo. La misura è parte di una strategia per ridurre il numero delle nascite non registrate e promuovere l’assistenza alle madri, scrive il Korea Herald. Ma le organizzazioni per i diritti delle donne dicono che la legge non affronta le cause principali delle nascite non registrate, come la povertà e lo stigma delle madri single. A giugno il ministero della sanità ha svelato che 2.123 bambini nati in strutture mediche tra il 2015 e il 2022 non sono stati registrati. Di questi 249 sono morti e 601 sono stati abbandonati. Subito dopo il parlamento ha approvato un emendamento che dà alle strutture sanitarie la responsabilità di registrare i nuovi nati. Secondo le attiviste, gran parte delle nascite non registrate è dovuta a “un sistema e una cultura patriarcali, a condizioni socioeconomiche svantaggiate”, a un’educazione sessuale inadeguata e alle difficoltà di accesso all’aborto, anche se è stato depenalizzato nel 2021.