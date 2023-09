Un tribunale di New York ha stabilito che l’ex presidente Donald Trump ha falsificato per anni i valori delle sue proprietà e delle sue aziende. “Una vittoria per l’accusa nel processo in cui Trump è accusato di vari reati fiscali”, scrive la Cnn. Nelle prossime settimane verrà determinata l’entità della multa, e alcune aziende dell’ex presidente perderanno i permessi che gli consentono di operare.