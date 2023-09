Dopo quattro anni di pausa, i leader di Cina, Giappone e Corea del Sud riprenderanno al più presto i colloqui trilaterali con l’obiettivo di calmare i timori di Pechino per la crescente influenza statunitense in Asia, scrive il South China Morning Post. Ad agosto la Cina si era detta preoccupata per le dichiarazioni a proposito del “nuovo capitolo nella cooperazione trilaterale sulla sicurezza” rilasciate al summit di Camp David, negli Stati Uniti, tra il presidente americano Joe Biden, il coreano ­Yoon Suk-yeol e il primo ministro giapponese Fumio Kishida. In particolare il governo cinese è irritato perché nel comunicato finale del vertice si parlava di “comportamento aggressivo” della Cina nel mar Cinese meridionale.