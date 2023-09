Biodiversità. Secondo Plants People Planet tutte le piante del genere rafflesia, che include alcuni dei fiori più grandi al mondo, sono a rischio di estinzione (nella foto una Rafflesia kemumu). Su 42 specie, 25 sono in pericolo critico di estinzione, 15 in pericolo e due vulnerabili. Le rafflesia vivono in Asia sudorientale.