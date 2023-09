Negli ultimi cinque anni in Corea del Sud trenta persone hanno comprato ottomila appartamenti. Tutto questo, scrive Bloomberg, è successo nonostante le misure volute dal governo per limitare la possibilità di possedere più case. I trenta proprietari hanno speso complessivamente quasi 1.200 miliardi di won (novecento milioni di dollari) tra il giugno 2018 e il giugno 2023. I tre principali compratori hanno acquistato 2.194 alloggi. La speculazione si concentra nell’area metropolitana di Seoul. I prezzi delle case sono aumentati del 37 per cento in tutto il paese, del 44 per cento a Seoul e del 51 per cento a Gyeonggi, un’area intorno alla capitale che forma la provincia più popolosa del paese.