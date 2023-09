◆ Ho letto l’inchiesta della Zeit sulla crisi della Germania (Internazionale 1530). Vivo in questo paese da anni e la sensazione è che andrà peggio. Il passaggio alle energie rinnovabili è più lento del previsto. La burocrazia è atroce e siamo quasi a zero sulla digitalizzazione. Da straniera in Germania posso confermare che a volte sembra che alcune regole siano fatte solo per rallentare. I tedeschi però sono gran lavoratori e gente di principio, quindi mi sento ottimista. Tatiana

◆ L’articolo di Alia Malek (Internazionale 1529) sull’impegno di Ghali a difesa dei migranti e degli immigrati di seconda generazione racconta insieme la storia di un ragazzo speciale e la Storia. Il rapper che piace alle mamme e che non è né bravo (lo è) né straniero racconta la sua Italia, impegnata a difendere i confini da persone disperate. Cinquemila euro per non farsi rinchiudere, altri soldi da pagare nell’infinito tragico cammino verso la libertà. Intanto Io capitano vince a Cannes e vola a Los Angeles. Sembra un paese schizofrenico, invece è parte della tanto agognata Europa, sempre più frazionata nelle sue antiquate nazioni. Grazie a chi racconta le fughe e i sogni di chi rischia la vita per viverla. Non credo che partire da luoghi cosiddetti sicuri contempli attraversare il deserto a piedi e il mare su un barcone.

Claudia Dalmastri