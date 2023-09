Ecologia. È stato creato un atlante mondiale dei “cerchi delle fate”, gli anelli di vegetazione che creano motivi tipici in alcune zone aride. Finora erano noti quelli in Namibia (nella foto) e in Australia, ma analizzando le immagini satellitari sono stati trovati 263 siti con formazioni simili in quindici paesi. In Africa, oltre che in Namibia, i cerchi delle fate sono presenti anche nella fascia del Sahel, sulla costa nordoccidentale, nell’est del continente e in Madagascar. In Asia sono stati individuati in Kazakistan e nella penisola arabica. Secondo Pnas questi anelli si sviluppano in specifiche condizioni climatiche su suoli sabbiosi e con pochi nutrienti, e tendono a essere più produttivi rispetto alle aree circostanti.