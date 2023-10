“Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha annunciato il 27 settembre che inviterà i rappresentanti dei governi di dieci paesi dell’America Latina e dei Caraibi a Città del Messico per discutere dell’aumento dei flussi migratori”, scrive la Cnn. L’annuncio è arrivato dopo l’impegno da parte del Messico ad aiutare Washington a far fronte al numero crescente di arrivi alla frontiera meridionale degli Stati Uniti. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha invitato i governi della regione ad assistere i migranti e a trovare soluzioni a lungo termine.