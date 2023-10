Il 29 settembre le celebrazioni del compleanno di Maometto nel distretto di Mastung, nel Belucistan, sono state sconvolte da un attacco suicida in cui 55 persone sono morte e più di 120 sono rimaste ferite. Non ci sono state rivendicazioni, ma le autorità puntano il dito contro gli affiliati al gruppo Stato islamico, scrive Dawn. Il 3 ottobre il governo pachistano, che da tempo attribuisce gli attentati a terroristi provenienti dall’Afghanistan, ha ordinato ai profughi afgani non autorizzati (1,7 milioni di persone) di lasciare il paese entro novembre.