◆ In estate i fiordi della Groenlandia sono spesso disseminati di blocchi di ghiaccio che si staccano dai tanti ghiacciai di sbocco dell’isola. Ma il 3 agosto 2023 in un’insenatura della costa ovest è comparso uno strano arco. La struttura è ben visibile in questa foto scattata dal satellite Landsat 9. La sottile curva bianca attraversa l’Itilliarsuup Kangerlua, che appartiene al sistema di fiordi Uummannaq, e si trova a 2,6 chilometri dalla fronte del ghiacciaio Kangilleq. Le origini dell’arco restano sconosciute, ma la pubblicazione delle immagini su internet ha innescato un dibattito sulle possibili cause. Un’ipotesi è che l’arco sia il risultato del distacco di un grosso iceberg. Quando un iceberg si stacca dalla fronte del ghiacciaio, provoca uno spostamento d’acqua che dà luogo a un’onda.