Dopo l’accoppiamento i maschi delle farfalle bianche Parnassius mnemosyne depositano sull’apice dell’addome della femmina un sigillo, o sphragis, per ostruire i suoi genitali e impedire l’accoppiamento con altri maschi. Lo sphragis varia a seconda delle condizioni, spiega Ecology and Evolution. Dall’osservazione degli accoppiamenti di circa 500 farfalle è risultato che il maschio tende a rinforzarlo con uno scudo quando il numero di competitori è più alto. Se invece il livello di concorrenza è basso il maschio riserva le energie per altri accoppiamenti.