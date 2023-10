Il rischio di neoplasie maligne del sangue, già documentato, non è l’unico a emergere dagli studi scientifici sugli effetti dell’esposizione al glifosato. Nuove informazioni rese pubbliche il 27 settembre da alcune organizzazioni che fanno parte del Pesticide action network (Pan Europe) evidenziano i danni che la molecola potrebbe causare al sistema nervoso dei bambini le cui madri sono state esposte all’erbicida durante la gravidanza. Le ong hanno trasmesso i dati al tribunale di Vienna, che indaga sulla Bayer Monsanto, produttrice del diserbante più usato al mondo.

Le nuove scoperte potrebbero rivelarsi cruciali in vista del Consiglio europeo del 13 ottobre, quando l’Unione dovrà pronunciarsi sul rinnovo dell’autorizzazione alla vendita del prodotto. La Commissione europea ha proposto una proroga di dieci anni.

Secondo le ong le conseguenze sul sistema nervoso sono molte: disturbi motori, del comportamento e dello spettro autistico, depressione, ansia. Eppure, com’è successo con i tumori e altre malattie, questi effetti non sono stati considerati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), secondo cui l’erbicida non presenta “nessuna area di preoccupazione critica”.