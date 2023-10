Perché c’è troppo da dire

Perché non ho nulla da dire

Perché non so cosa dire

Perché tutto è stato detto

Perché fa troppo male dire

Che posso dire che posso dire

Qualcosa è bloccato nella mia gola

Qualcosa è bloccato come una mela

Qualcosa è bloccato come un coltello

Qualcosa è imbottito come un piede

Qualcosa è imbottito come un corpo