L’amministrazione Biden ha annunciato che userà i fondi stanziati nel 2019 per la costruzione di un nuovo tratto di muro al confine tra il Texas e il Messico. “Gli attivisti per i diritti dei migranti hanno criticato il presidente per questa scelta”, scrive Time. “Durante la campagna elettorale del 2020 aveva promesso che, se eletto, non avrebbe autorizzato la costruzione di ‘neanche un nuovo metro di muro’”. Biden ha detto di essere consapevole che le barriere fisiche non servono e che la crisi migratoria va affrontata in altri modi, ma ha aggiunto che per legge non poteva bloccare l’uso di fondi già stanziati a quello scopo. Negli ultimi mesi è aumentato il numero delle persone – per lo più provenienti dall’America Centrale e dal Venezuela – che cercano di attraversare la frontiera. ◆