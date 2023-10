L’estrema siccità nella regione amazzonica ha lasciato isolate decine di comunità che dipendono dai fiumi per ricevere alimenti, combustibile e acqua potabile. Secondo il Centro nazionale di controllo e allerta dei disastri naturali, otto stati amazzonici da luglio a settembre hanno registrato il livello di piogge più basso in quarant’anni. Crescono le pressioni politiche per asfaltare la strada Br-319, che collega Manaus e Porto Velho. Le conseguenze per l’ambiente sarebbero pesanti, scrive la Folha de S.Paulo.