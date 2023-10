Il 17 e 18 ottobre a Pechino si è tenuto il forum per il decimo anniversario della Belt and road initiative (Bri), il gigantesco piano infrastrutturale noto come nuova via della seta con cui la Cina vuole collegare il mondo intero. “Dal punto di vista cinese, la Bri ha raggiunto i due obiettivi originari: usare la capacità costruttiva e finanziaria in eccesso nel paese per progetti che generano profitti all’estero e diffondere un’immagine positiva della Cina nei territori interessati dalla Bri, aumentando l’influenza politica sui loro governi”, scrive Nikkei Asia. Finora 150 paesi e trenta organizzazioni internazionali hanno aderito alla Bri, firmando accordi di cooperazione, e i contratti per la costruzione di infrastrutture hanno raggiunto i duemila miliardi di dollari. Ma secondo il Fondo monetario internazionale negli ultimi otto anni sono anche raddoppiati i paesi in difficoltà a causa dei debiti con la Cina. ◆