Il Partito nazionale, di centrodestra, ha sconfitto i laburisti del governo uscente, ottenendo 50 seggi in parlamento. L’Act, il suo alleato, ha ottenuto 11 seggi e insieme avrebbero i 61 necessari per governare. Ma data la maggioranza esigua si dovrà aspettare il 3 novembre per sapere se la coalizione dovrà allargarsi ai populisti di New Zealand First. Lo scrutinio dei circa 570mila voti dall’estero e fuori dai collegi elettorali, che in genere premiano la sinistra, è ancora in corso, e il risultato potrebbe cambiare gli equilibri. Tra le promesse del ­leader conservatore, Christopher Luxon ( nella foto ), ci sono sgravi fiscali per i redditi medi, lotta contro la criminalità giovanile, divieto di usare gli smartphone nelle scuole.