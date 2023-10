Le femmine della rana comune europea (Rana temporaria) usano tre strategie per evitare l’accoppiamento con i maschi, che può essergli letale. Secondo Royal Society Open Science la più comune è la rotazione improvvisa del corpo per evitare il contatto. Un’altra è l’emissione di grugniti. La terza, più frequente tra le femmine giovani, è l’immobilità tonica: fingersi morte con gli arti distesi e rigidi. I comportamenti sono stati osservati in laboratorio e non in natura.