Il 16 ottobre alunni e insegnanti di tutte le scuole secondarie francesi hanno osservato un minuto di silenzio in omaggio a Dominique Bernard, l’insegnante pugnalato a morte tre giorni prima ad Arras, nel nord del paese. Il professore di letteratura francese, 57 anni, è stato ucciso nel parcheggio del liceo in cui insegnava da un giovane russo di origini cecene, Mohammed Mogushkov. L’uomo è stato arrestato. Arrivato in Francia nel 2008, era “attivamente monitorato” dai servizi di sicurezza, scrive La Voix du Nord.