Nigeria Il 21 ottobre settantasei persone sono state arrestate dalle forze di sicurezza nigeriane per aver organizzato un matrimonio tra persone dello stesso sesso in una località del nord del paese, dove le unioni gay sono vietate e le violenze contro la comunità lgbt sono all’ordine del giorno. In Nigeria i matrimoni gay sono proibiti da una legge del 2014. Le pene arrivano fino a quattordici anni di carcere.