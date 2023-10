La sconfitta dei sovranisti polacchi si fa sentire anche nell’Ungheria del leader autoritario Viktor Orbán. Secondo Magyar Narancs, “Orbán ha perso il suo principale alleato in Europa. E ora è solo”. Per questo ha scelto di cercare alleati a est e di partecipare a Pechino a un vertice per celebrare l’espansione globale della Cina, occasione in cui ha anche incontrato il leader russo Vladimir Putin. “Il cambio di maggioranza a Varsavia”, aggiunge Rzeczpospolita, “avrà conseguenze anche sull’applicazione dell’articolo 7 del trattato di Lisbona, usato per privare del diritto di voto nel consiglio dell’Unione europea i paesi che violano lo stato di diritto. Finora Polonia e Ungheria si sono protette a vicenda. D’ora in poi non sarà più così”.