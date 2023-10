Si pensa che i topi della specie Phyllotis vaccarum (nella foto) possano vivere a più di seimila metri di altezza, un record per i mammiferi, scrive Current Biology. Alcuni esemplari mummificati sono stati trovati sulla cima di tre vulcani nella regione andina della Puna de Atacama, al confine tra Cile e Argentina, fino a una quota di 6.233 metri. In precedenza era stato catturato un topo vivo sul vulcano Llullaillaco, a 6.739 metri. Non è chiaro perché gli animali si spingano ad altitudini così estreme.