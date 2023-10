Il 18 ottobre la Commissione europea ha annunciato una serie di misure per combattere le reti criminali del narcotraffico. Secondo la Commissione il traffico di droga è “una delle più gravi minacce alla sicurezza” che l’Europa deve affrontare e il pericolo si sta “aggravando”, dato che ha provocato “un’ondata di violenza nelle strade” del continente. Tra le vittime ci sono una bambina di undici anni uccisa a gennaio ad Anversa, in Belgio, durante uno scontro a fuoco; un bambino di dieci anni morto a Nîmes, in Francia, in agosto; e un ragazzo di 13 anni a Stoccolma, in Svezia, a settembre, ricorda l’Irish Examiner. Nel 2021 nell’Unione europea sono state sequestrate 303 tonnellate di cocaina, ma quest’anno in sole due settimane di agosto ne sono state sequestrate otto nei Paesi Bassi e 9,5 in Spagna. La Commissione ha dichiarato che stanzierà più di 200 milioni di euro nel 2024 per finanziare attrezzature che aiutino le autorità doganali a ispezionare con sistemi a raggi x container e auto.