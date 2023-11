Il 29 ottobre i colombiani sono andati alle urne per eleggere più di 1.110 sindaci e 32 governatori provinciali. Il voto era importante anche per misurare la popolarità del presidente di sinistra Gustavo Petro ( nella foto ), salito al potere circa un anno e mezzo fa. “Non sono arrivate buone notizie per Petro”, scrive El País. Il Pacto histórico, la coalizione guidata dal presidente, non ha vinto in nessuna delle grandi città, è riuscita a far eleggere solo due governatori e non avrà la maggioranza in nessuna assemblea locale. Sono andati bene invece i partiti conservatori e centristi.