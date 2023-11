La comunità costiera di Finisterre, in Francia, ha risolto il mistero dei telefoni fissi a forma di Garfield, il popolare gatto dei fumetti, che dagli anni ottanta inquinano le spiagge bretoni. È stato trovato il container affondato da cui emergono e che ne contiene ancora centinaia: è in una profonda grotta marina non lontana dal mare d’Iroise, sul versante occidentale della regione. L’ha scoperto René Morvan, un agricoltore locale, dopo aver fatto una ricerca subacquea con suo fratello.