Un pregiudizio è una dipendenza, ed è

contagioso – i genitori infettano i propri figli.

E la dipendenza è ossessiva, se un uomo trova

difficile mostrare il suo amore a suo

figlio, può essere perché suo padre

è fuggito con la sua vita da un villaggio in cui

il suo di padre era stato appena ucciso

in un pogrom, il suo modello di padre

un uomo terrorizzato.

Ma la dipendenza da tale silenzio può essere

curata, come Carl e suo figlio hanno provato a fare

con il duro lavoro. Lavoratori del mondo,

unitevi, non abbiamo nulla da perdere

se non la morte della terra.