Il Portogallo è noto come una delle principali mete dei nomadi digitali (lavoratori che sfruttano le nuove tecnologie per lavorare da remoto), a cui Lisbona riserva tra l’altro un regime fiscale agevolato, ma le sue aziende hanno enormi difficoltà a trovare il personale di cui hanno bisogno, scrive Bloom­berg. Il Banco Comercial Português, per esempio, non trova giovani informatici che l’aiutino a sviluppare i suoi servizi online. Il motivo principale è che negli ultimi anni molti giovani portoghesi hanno lasciato il paese in cerca di opportunità migliori all’estero: secondo alcune stime, ogni anno quasi il 40 per cento dei laureati va via dal Portogallo.