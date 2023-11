Al forum delle isole del Pacifico, il più importante incontro annuale nella regione, che si è svolto dal 6 al 10 novembre alle isole Cook, erano assenti i primi ministri delle isole Salomone, di Vanuatu e della Papua Nuova Guinea. L’assenza dei tre leader è un duro colpo ai tentativi dei paesi del Pacifico di mostrarsi uniti in un’epoca in cui la regione è terreno di rivalità geopolitiche, scrive il Guardian. Ufficialmente il premier delle isole Salomone, Manasseh Sogavare (nella foto), che nel 2022 ha firmato un discusso patto per la sicurezza con la Cina, era impegnato con l’organizzazione dei Giochi del Pacifico, in programma alla fine di novembre. “La regione è molto varia al suo interno, le priorità di sviluppo sono diverse, così come le alleanze con le grandi potenze”, dice al quotidiano Meg Keen, responsabile del programma sulle isole del Pacifico del centro studi australiano Lowy Institute.