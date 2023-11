Temperature Secondo l’osservatorio europeo Copernicus quello del 2023 è stato il mese di ottobre più caldo mai registrato: la temperatura media globale è stata di 15,38 gradi, 0,4 in più rispetto al record precedente toccato nel 2019 e 1,7 in più rispetto alla media del periodo tra il 1850 e il 1900.

Sale I fiumi stanno diventando sempre più salati. Secondo Nature Reviews Earth & Environment è un effetto dell’alterazione del ciclo del sale dovuta alle attività umane. Nell’ultimo secolo la produzione di sale è aumentata a livello globale. Oltre al cloruro di sodio bisogna considerare anche altri sali, provenienti dall’uso di pietre calcaree e gessi, dai fertilizzanti, dalle attività minerarie, dagli scarichi industriali, dal trattamento dell’acqua e dallo spargimento di sale sulle strade per evitare che si formi il ghiaccio. La concentrazione di sali nel terreno è aumentata, soprattutto in Messico e Stati Uniti, in Asia e in Africa orientale. I sali sono presenti anche nelle acque di superficie e nell’aria, sotto forma di polveri. Nella foto: una salina a Zhangye, in Cina